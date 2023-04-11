Сумна звістка сколихнула академічну спільноту класичного університету Тернополя.

У неділю, 9 квітня, у Теофіпольській тергромаді сталася жахлива аварія, у якій загинув студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Любомир Безкоровайний. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.

Любомир народився 30 вересня 2004 року, у 2021 році вступив на навчання до Західноукраїнського національного університету за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Викладачі та одногрупники згадують Любомира, як відповідального студента, доброго товариша і надійного друга, який завжди вмів знайти спільну мову з будь-якою людиною та з радістю ділився своїми знаннями й досвідом. Він був позитивним, гарно жартував й піднімав настрій своєю усмішкою.

“Університетська родина ЗУНУ низько схиляє голови у глибокій скорботі. Співчуваємо та переживаємо разом із рідними та близьким. Вічна йому пам’ять!”, – ідеться у зверненні університету.