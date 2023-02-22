19 лютого на Тернопільщині сталося жахливе ДТП. У селі Стара Брикуля Микулинецької громади з’їхав на узбіччя і перекинувся автобус “Neoplan”, який їхав з Буковелю. Внаслідок аварії загинуло троє студентів Західноукраїнського національного університету.

Адміністрація, викладачі та студенти вишу висловлюють співчуття з приводу трагедії.

Одним із загиблих був студент юридичного факультету Олег Рачук. Він народився 15 серпня 2001 року й проживав у Ланівцях. У 2018 році вступив на навчання до Західноукраїнського національного університету за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Викладачі та одногрупники зазначають, що Олег добре вчився, завжди був відповідальним та комунікабельним хлопцем, добрим й надійним товаришем.

Мар’ян Мисак навчався на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій. Народився 19 вересня 2000 року у селі Кропивник Калуського району Івано-Франківської області. У 2018 році вступив на навчання до класичного університету Тернополя за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Проявив лідерські якості й став старостою групи, адже був відповідальним, харизматичним й веселим, впевненим у собі юнаком. Мар’ян активно займався спортом – захоплювався великим тенісом, баскетболом. Він був товариським й завжди допомагав одногрупникам, особливо у вивченні іноземної мови. У 2022 році отримав диплом бакалавра й продовжив навчання в магістратурі за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Поглиблено вивчав програмування та мав багато планів на життя. Мар’ян паралельно працював в ІТ-компанії. Його життєвим кредом було: «Все, що ти бачиш у світі, є результатом з твоїх власних поглядів».

23-річний Олег Максимів навчався зі спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних інформаційних технологій. Олег народився 17 вересня 1999 року у смт. Підволочиськ. У 2019 році вступив до Західноукраїнського національного університету й паралельно працював в ІТ-компанії. Він був харизматичним та товариським, працелюбним й наполегливим юнаком з хорошим почуттям гумору, завжди допомагав друзям й близьким, добре вчився й активно брав участь у діяльності закладу вищої освіти. Одногрупники згадують його як дружелюбного й дуже щедрого хлопця, який не шкодував нічого для друзів. Олег був різносторонньою особистістю, без перебільшення йому все вдавалося одразу добре. Полюбляв займатися настільним тенісом, грав у шахи, захоплювався катанням на сноубордах, подорожував світом й побував у багатьох країнах.

“Схиляємо голови у скорботі й співчуваємо рідним, близьким”, – зазначають у виші з приводу важкої втрати.

Вічна пам’ять загиблим юнакам…