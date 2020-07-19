Колишній головний тренер тернопільської “Ниви” Віктор Ряшко загинув у аварії, яка сталася 19 липня о 16.20 на трасі Київ-Чоп під Мукачевом. Серед загиблих також 10-річна дівчинка і 23-річний юнак. Дружина тренера – у лікарні.

Як повідомляє Mukachevo.net, Mazda, в якій їхав Ряшко, зіткнулася з вантажівкою. Від зіткнення вантажне авто з піском спалахнуло. 56-річний Віктор Ряшко останнім часом був головним тренером мукачівського футбольного клубу “Мункач”. З 2008 до 2010 року – головним тренером тернопільської “Ниви”, пише Терміново.

«Сьогодні нашу академію спіткало велике горе – трагічно в жахливій автомобільній катастрофі обірвалося життя головного тренера МФА «Мункач» Віктора Івановича Ряшка. Колектив «Мункач футбольна академія» висловлює щирі співчуття родині, розділяє невимовну біль утрати та сумуємо разом з вами…», – йдеться на сайті мукачівського футбольного клубу.

В поліції Закарпатської області підтвердили факт ДТП з трьома загиблими. – Автомобіль «Mazda», за кермом якого перебував 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою «Man», яка рухалась йому назустріч, у напрямку м.Ужгород. У результаті удару, великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілась. Водій легкового автомобіля та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний хлопець, загинули на місці аварії. 46-річна жінка, доставлена до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водій вантажівки із забоями також госпіталізований до медзакладу», – повідомили в Головному управління Нацполіції в Закарпатській області. Обставини та причини смертельної аварії поліція розслідуватиме в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей).