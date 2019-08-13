13 серпня в селі Личківці Гусятинського району на території місцевої ферми відбувся обвал вигрібної ями, внаслідок чого під завал потрапили три особи.

На місце події направлено рятувальне відділення, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Черговим караулом та місцевим населенням потерпілих було вивільнено. Двоє перебували у задовільному стані проте одному з постраждалих довелось проводити реанімаційні заходи. Завдяки проведеним реанімаційним заходам третій потерпілий почав самостійно дихати, але перебував без свідомості.

Усіх потерпілих передано медикам.