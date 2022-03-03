На дорогах області укріплюють блок-пости. У сховищах Тернополя встановлюють WI-FI. У водіїв напідпитку вилучатимуть транспортні засоби.

Про це йшлося на черговому брифінгу Ради оборони Тернопільщини.

Володимир Труш: «Ми прийняли рішення про те, що всі транспортні засоби, якими керували люди напідпитку або у стані наркотичного сп’яніння, будуть вилучатися для потреб армії. У банків будемо вилучати броньовані машини для того, щоб захистити військових».

Олександр Богомол: «В ніч на 3 березня двоє водіїв вирішили «поборотися» із стовпами і парканами у нетверезому стані. Їхні автомобілі конфісковані, перебувають на штраф-майданчику. Сьогодні буде рішення на ці автомобілі, які будуть передані, якщо вони можуть їздити, військовим для оборони області. У всіх наступних випадках затримання п’яних водіїв, автомобіль буде перевезений на штраф-майданчик і через дві години буде рішення штабу про передачу його військовим.

Блок-пости перейшли у керування тероборони і будуть у найближчі дні укріплятися на випадок наземного вторгнення. Другий день на дорогах області працює схема щодо провезення гуманітарних вантажів, екстрених служб, військових поза межами блок-постів. Всі інші проїжджають через блок-пости. Якщо є важлива причина для об’їзду блок-посту – діти, поранені, гуманітарна допомога – телефонуйте у патрульну поліцію, яка візьме це до уваги і перевірить транспорт».

Сергій Надал: «Тернопіль отримав першу допомогу з міста побратима Ельблонга. Привезли продукти харчування, перев’язочні матеріали, карімати, тобто все необхідне для військових і для людей, які прибувають до нас з інших областей. 25 сховищ міста вже обладнанні WI-FI, щоб люди мали можливість отримувати інформацію».