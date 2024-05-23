У військовій частині помер інструктор з Тернопільщини

21 травня раптово зупинилося серце мешканця Заводської громади, що на Тернопільщині, Анатолія Копанєва, 1977 року народження. Це сталося на Львівщині – чоловік був інструктором військової частини, де навчав військових.

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

Анатолій Копанєв захищав Україну ще з 2014 року.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і всім, хто добре знав Захисника.

Благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!”, – ідеться у зверненні адміністрації.