У ТзОВ “Бучачагрохлібпром” розповіли, як під час війни доставляють світові зерно та з якими викликами довелося зіштовхнутися підприємству.

За словами директора ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Казимира Попіля, зараз найбільше клопоту українським агропідприємствам завдає логістика.

– За рахунок високої ціни зерна в Європі валютного виторгу в Україну має зайти більше. Але значна її частина буде витрачена на оплати логістичних послуг, – каже Казимир Попіль.

Зараз українська залізниця досі залишається під загрозою обстрілів, тоді як порти протягом пів року були заблоковані окупантами.

У зв’язку з цим ТзОВ “Бучачагрохлібпром” більшу частину перевезень зернових культур здійснюють автомобільним транспортом, – каже головний інженер ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Ігор Каковчик.

– Для того, щоб якось врятувати цю ситуацію і не зупиняти нашу економіку, а допомагати та підтримувати як себе, так і державу, доводиться придумувати нові методи. Зараз активно запроваджується перевозка причепами типу штор. Для цього спеціально виготовляють беґи, які фактично раніше в нас не використовувалися. Логістика зав’язана таким чином, що ми фактично мусимо вантажити все, що може їздити, – каже Ігор Каковчик. – Наступна затримка зерна виникає на кордоні. Менше, ніж за 7 днів проїхати будь-який кордон зараз практично нереально.

Казимир Попіль каже, зараз покупці заздалегідь платити за зернові культури не хочуть через війну.

– Фактично, ніяка європейська компанія чи трейдер не готова працювати в Україні у зв’язку з ризиками: відсутністю страховки в автомобілів, значними проблемами з залізничними перевезеннями. Тому в основному всі купують на кордоні з Україною. А вже доставити цю продукцію до кордону – проблема фермера, – говорить Казимир Попіль.

Однак на підприємстві зазначають усі культури є, тому дефіциту цьогоріч в Україні не буде.

– Жодної з культур урожайність не була меншою від тієї, яку ми запланували.Особливо цьогоріч гарно себе показав ріпак – урожайність була висока. Пшениця, ячмінь також на рівні, а можливо й вище запланованого рівня, – каже Казимир Попіль.