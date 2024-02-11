У ТЦК прокоментували інформацію про смерть тернополянина через дев’ять днів після мобілізації

Чималий суспільний резонанс викликала інформація про смерть тернополянина Микола Ірзайкіна, серце якого зупинилося через дев’ять днів після мобілізації. У Тернопільському ТЦК прокоментували цей випадок.

Виявилося, що чоловік помер у навчальному центрі від серцево-легеневої недостатності.

“Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 01 лютого 2024 року Тернопільським ОМТЦК СП та направлений в навчальний центр, для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини.

Проте, 09 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої – серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця”, – ідеться у повідомленні ТЦК.

Там також зазначили, що усіх призваних до лав ЗСУ військовослужбовців направляють до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого проходять курс за своєю спеціальністю.