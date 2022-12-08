На вулиці Замковій у Тернополі облаштують новий паркувальний майданчик.

З метою належної організації паркування транспортних засобів, на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про затвердження результатів конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів у місті Тернополі.

Новий паркувальний майданчик планується влаштувати за адресою вул. Замкова (поблизу РК «Максим»). Загальна кількість місць для паркування транспорту тут становитиме 15 одиниць, з них 13 – для платного паркування, ще 2 місця – для забезпечення потреб паркування осіб з інвалідністю. Графік роботи: щоденно з 08:00 – по 18:00 год.

До слова, ознайомитись із режимом роботи платних майданчиків для паркування транспортних засобів у Тернополі можна за посиланням.