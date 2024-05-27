Інцидент стався на бульварі Шевченка в Тернополі. Патрульні отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік вчиняє хуліганські дії.

Інспектори, котрі прибули на виклик, виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, який висловлювався нецензурною лайкою та пошкодив огородження. Тож патрульні повідомили чоловікові про відповідальність за вчинені дії. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення громадянин запропонував патрульним грошові кошти, аби уникнути відповідальності. Не зупинили 32-річного порушника неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію чи надання неправомірної вигоди службовій особі. Тож інспектори склали на дебошира відповідні адміністративні матеріали, а щодо пропозиції неправомірної вигоди — викликали на місце слідчо-оперативну групу.