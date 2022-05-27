У центрі Тернополя горів житловий будинок

Вчора надвечір виникла пожежа у квартирі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Руській у Тернополі.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Вогнем знищено меблі та побутову техніку в кухні, пошкоджено облицювання стін на площі 15 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

До гасіння пожежі залучалися черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління на АД-30 та працівники оперативно-координаційного центру Головного управління.

Під час гасіння врятовано житловий будинок.