Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив вгамувати компанію підлітків, які відпочивали у дворі його будинку.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шашкевича невідомий чоловік під час конфлікту дістав предмет, зовні схожий на пістолет, і почав ним погрожувати 15-річному хлопцеві.

Конфлікт припинили правоохоронці, які прибули за викликом. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 41-річного тернополянина пневматичний пістолет. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

За попередніми даними, зловмиснику не сподобалося те, що у дворі його будинку відпочивала компанія підлітків, які начебто вели себе дуже галасливо. Він зробив їм зауваження, проте вони не відреагували. Взявши пістолет, він почав погрожувати одному із хлопців розправою. Свідки та очевидці події зателефонували до поліції. Правоохоронці вилучили зброю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає максимум до двох років обмеження волі.