У зв’язку із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах від опівночі 18 вересня до 24-ї години 19 вересня буде припинено водопостачання споживачам у мікрорайонах: «Сонячний», «Аляска», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також у довколишніх селах.

Про це повідомляють у міській раді.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях: Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Малишка, О. Польового, Коцюбинського, Клінічна, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

19 вересня, після закінчення необхідних ремонтних робіт, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для пиття чи приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

20 вересня 2019 року з 00 год. буде відновлено водопостачання.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. З метою покращення якості води здійснюють її двічі на рік – навесні та восени.