У тернополян залишилося два дні, аби вирішити долю Старого парку

9 червня завершується прийом проектних пропозицій в рамках конкурсу з вибору кращої концептуальної ідеї реконструкції території Старого парку.

Конкурс проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 27 квітня 2022 року №380 «Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою російської культури» та системної і повної дерусифікації та декомунізації в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

Подавати проєкти ескіз-ідей в текстовій та графічній формах необхідно у Тернопільську міську раду (вул. Листопадова, 5З) або на електронну пошту presamr@gmail.com.

Перед учасниками конкурсу ставиться завдання розробити кращу концептуальну ідею щодо:

назви парку;

вирішення ландшафтних та садово-паркових об’єктів;

об’єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва;

композиційної узгодженості з урахуванням містобудівного значення місця розташування;

проведення комплексного благоустрою території.

Об’єкти мають бути спорудженні з довговічних матеріалів.

Склад ескізного проекту

Ескізний проєкт повинен бути виконаний в інформаційно доступній формі для розкриття ідейного змісту.

ситуаційний план М 1:2000 (надається організатором конкурсу);

схема-генплану (в довільній формі);

плани, фасади, розрізи (в довільній формі);

макет об’єкту (в довільній формі за наявності);

ілюстративні матеріали (в довільній формі);

пояснювальна записка (формату А-4).

Конкурсні матеріали подаються анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому кутку на перших сторінках усіх матеріалів ескізного проекту та пояснювальній записці.

Графічні та текстові матеріали оформляються і подаються державно мовою.

Термін проведення конкурсу

Тривалість проведення конкурсу – один місяць з 09.05.2022р. по 09.06.2022р.

За результатами конкурсу відбирається три кращі пропозиції.

Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу реалізацію проєкту

Учасниками конкурсу не можуть бути члени конкурсної комісії, відповідальний секретар конкурсу.

Запрошуємо всіх охочих, хто готовий запропонувати власні творчі ідеї взяти участь у цьому конкурсі.