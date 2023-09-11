У Тернополі – знову масштабна пожежа. Цього разу горів склад з олією. ФОТО

Пожежа сталася сьогодні, 11 вересня, о 13-й годині. Горів склад на вулиці Промисловій, у якому зберігали олію.

Як повідомили у ДСНС, до місця події було направлено два відділення пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила орієнтовно 150 м кв. Існувала загроза розповсюдження полум’я на сусіднє приміщення, тож на місце пожежі додатково направили ще одне відділення вогнеборців.

О 13:36 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 13:42 займання було повністю ліквідоване.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.