На території області минулої доби виявили 130 застарілих боєприпасів.

Про це повідомляють у ДСНС.

Зокрема, на вулиці Київській у Тернополі вилучено та знешкоджено авіабомбу SC-50 часів Другої світової війни.

126 артилерійських снарядів знайшли у Копичинцях Чортківського району. Ще три – в селі Чугалі Кременецького району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”