Злодій зламав ногу, коли викрадав велосипед, і поїхав на ньому до травмпункту

Раніше судимого жителя обласного центру піймали оперативники карного розшуку після того, як він вчинив черговий злочин.

До поліції із заявою про крадіжку велосипеда звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що зі сходової клітки на вулиці Князя Острозького невідомі викрали велосипед. Злочин трапився ще 5 березня. У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це – неодноразово судимий за майнові злочини сорокарічний чоловік.

За словами підозрюваного, у ніч крадіжки, близько опівночі, він не мав чим добратися з Центру на БАМ, а тому вирішив пошукати по під’їздах засіб для пересування. Територія будинку, куди вирішив заглянути, були огороджена високим забором. Зловмисник, перелізаючи, травмував ногу. Проте це відчув не одразу, бо був у стані алкогольного сп’яніння.

Уже керуючи двоколісником відчув різкий біль та поїхав до травмпункту. Медики констатували перелом п’ятки, надали допомогу та відпустили додому, а за кілька годин до велосипедного злодія прийшли правоохоронці. Чоловік у крадіжці зізнався.

Йому інкримінують частину 4 статті 185 ККУ.