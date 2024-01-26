У Тернополі злодій протягом місяця виносив товари з крамниці

Тернопільські оперативники встановили магазинного крадія.

Про крадіжки товарно-матеріальних цінностей на лінію «102» повідомила представник одного із торгових закладів. Зловмисник протягом місяця із приміщення магазину таємно виносив товар. Сума завданих збитків становить декілька тисяч гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала чоловіка.

Працівники кримінальної поліції встановили причетного до крадіжок. Це – 29-річний житель обласного центру. В поле зору працівників поліції чоловік раніше не потрапляв.

Дані події правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років. Триває слідство.