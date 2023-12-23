Слідчі довели причетність раніше судимого тернополянина до двох крадіжок. Чоловік перебуває під вартою за скоєні раніше злочини. Зараз йому оголосили підозру ще й згідно із частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Ще у квітні на лінію «102» надійшло повідомлення від продавця одного із магазинів про те, що вночі невідомі, відтиснувши двері, викрали службовий мобільний телефон та 2500 гривень.

Зі схожою заявою звернулася до поліцейських й власниця магазину одягу. Проте цього разу зловмисник виніс сейф у якому було 230 тисяч гривень, мобільний телефон та подарункові сертифікати.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Експерти встановили, що до магазину проник чоловік, відтиснувши вікно.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу зловмисника. Це – раніше судимий за майнові злочини 36-річний місцевий житель. Один із крадених мобільних він здав у ломбард, а гроші витрачав на власні потреби. рацівники карного розшуку за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели у зловмисника санкціонований обшук та вилучили речові докази.

Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області.