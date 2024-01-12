У Тернополі жінка знайшла гаманець і через патрульних повернула його власниці

Патрульні повернули власниці втрачений гаманець.

Сьогодні поліцейським на службовий планшет надійшов виклик про знайдені речі. Заявниця повідомила, що знайшла гаманець із банківськими картками, коштами та документами.

Патрульні провели усі необхідні дії для встановлення контактних даних власниці та оперативно повернули їй загублену річ. Жінка щиро подякувала інспекторам за допомогу.

“Друзі, вкотре нагадуємо, якщо ви знайшли загублені документи, речі або втратили їх — одразу повідомляйте про це в поліцію. Допомагайте одне одному, а ми допоможемо кожному з вас!”, – ідеться у повідомленні патрульної поліції.