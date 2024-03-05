У Тернополі жінка загинула після падіння з восьмого поверху

Про падіння жінки з вікна багатоповерхівки на лінію «102» повідомили очевидці. Подія трапилася на вулиці Іллі Рєпіна.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога.

Як з’ясувалося, загибла – жителька обласного центру 1972 року народження. Жінка випала з 8 поверху. За попередньою інформацією, тернополянка мала проблеми зі здоров’ям.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок» або «самогубство».