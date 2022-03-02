У Тернополі збирають продукти та одяг для мешканців інших областей

Збір продуктів, одягу, речей для жителів південно-східних областей розпочався у Тернополі.

Про це повідомила начальниця управління сім’ї, молодіжної політики міської ради Христина Білінська. Речі відправлять для мешканців регіонів, де тривають активні бойові дії.

Усі охочі можуть допомагати та приносити необхідні речі у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, а також у Центр науки Тернопіль на площі Героїв Євромайдану. «У Тернополі активно триває збір продуктів харчування, одягу та речей для жителів з інших областей України, де ведуться активні бойові дії. Потреби є великі. Тож ми просимо жителів громади долучатися. Ми збираємо допомогу, пакуємо та відправляємо на південно-східні регіони. Можна приносити усе: продукти, одяг, інші речі, гігієнічні засоби».

Деякі жителі південно-східних територій залишилися без засобів для життя. Відтак допомога для них необхідна.