За незаконне зберігання зброї та боєприпасів оперативники затримали раніше судимого жителя обласного центру.

Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції у ході оперативних відпрацювань отримали інформацію про те, що 44-річний житель обласного центру, котрий раніше притягувався до відповідальності за розбої та грабежі, без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання незаконно зберігає незареєстровану нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси. Відомості за даним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході здійснення досудового розслідування у помешканні тернополянина було проведено санкціонований обшук. Серед вилученого – предмети візуально схожі на гранати «Ф-1» та РГД-5, запал до ручної гранати, предмет схожий на пістолет та понад 60 набоїв. Речові докази поліцейські направили на експертизу.

Раніше судимого тернополянина було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі оголосили йому підозру за частиною 1 статті 263 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.