Шість повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства у Тернополі отримала поліція.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Про чотири факти порушень повідомили представники Громадянського мережі «Опора».

Як зазначила координаторка спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка, у Тернополі були виявлені порушення, що стосуються чотирьох партій.

«Передвиборча агітація – це будь-яка діяльність, що може спонукати виборців голосувати чи не голосувати за суб’єктів виборчого процесу. Вони набувають статус суб’єкта наступного дня після реєстрації партії чи кандидата. Під час спостереження наші представники виявили біл-борди, які мають ознаки агітації за чотирьох політичних партій, вони вже повідомили територіальні виборчі комісії про участь у виборах. Відтак відповідно до законодавства вони є суб’єктами виборчого процесу».

З приводу повідомлень про порушення поліція проводитиме перевірки. Станом на 22 вересня правоохоронці вже розглядають 6 звернень про порушення виборчого процесу. Головний поліцейський краю Олександр Богомол запевнив, що усі структурні підрозділи готові до несення служби під час виборів та наголосив, що поліція – поза політикою.

Софія Романська