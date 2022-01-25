Засідання міського оперативного штабу щодо боротьби із «Covid-19» відбулося 24 січня. На ньому обговорили ситуацію із зростанням захворюваності та прийняли ряд нових обмежень. Рішення штабу вступають у дію із 26 січня.

– У нас надзвичайно зросла кількість хворих працівників всіх підрозділів міської ради, особливо тих, хто контактує з людьми, – каже Сергій Надал, міський голова. – Тому рекомендую тимчасово обмежити доступ мешканців до приміщення. На період часу поки йде збільшення хворих, працювати у дистанційному режимі з людьми, забезпечити можливість людям подавати будь-які звернення і отримувати документи електронною поштою, поштовим зв’язком, через скриньки або віконечка, які мають бути підготовлені у кожному з підрозділів, які ведуть роботу з громадянами.

Після обговорення ситуації на засіданні прийняли такі рішення: