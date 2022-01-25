Засідання міського оперативного штабу щодо боротьби із «Covid-19» відбулося 24 січня. На ньому обговорили ситуацію із зростанням захворюваності та прийняли ряд нових обмежень. Рішення штабу вступають у дію із 26 січня.

– У нас надзвичайно зросла кількість хворих працівників всіх підрозділів міської ради, особливо тих, хто контактує з людьми, – каже Сергій Надал, міський голова. – Тому рекомендую тимчасово обмежити доступ мешканців до приміщення. На період часу поки йде збільшення хворих, працювати у дистанційному режимі з людьми, забезпечити можливість людям подавати будь-які звернення і отримувати документи електронною поштою, поштовим зв’язком, через скриньки або віконечка, які мають бути підготовлені у кожному з підрозділів, які ведуть роботу з громадянами.

Після обговорення ситуації на засіданні прийняли такі рішення:

  1. Обмежити доступ відвідувачів до структурних підрозділів міської ради. Відповідальним працівникам міськради забезпечити можливість подання документів, заяв, звернень поштовими чи електронними засобами.
  2. Заборонити роботу закладів громадського харчування та перебування відвідувачів у закладах ресторанного господарства та громадського харчування після 22.00 та до 7.00 із забороною проведення розрахункових операцій після 21-ої години, крім діяльності з надання послуг з адресної доставки замовлень та замовлень «на виніс».
  3. Заборонити роботу дитячих ігрових кімнат.
  4. Суб’єктам господарювання поновити на входах інформаційні матеріали із  зазначенням максимальної кількості відвідувачів, які можуть одночасного перебувати у приміщенні, згідно Постанови Кабміну №1236
  5. Із 24 січня тимчасово заборонити масові зібрання, дискотеки, святкові події, крім випадків 100 % вакцинації усіх учасників таких заходів із заповненістю приміщень, яка не перевищує 50% загальної кількості (контроль покласти на організаторів заходів та керівників-адміністраторів). Дозволити роботу кінотеатрів за присутності 50% глядачів.
  6. Управлінню освіти і науки рекомендувати керівникам закладів освіти організувати навчання для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання, виходячи з об’єктивної ситуації по захворюваності у кожному закладі зокрема. Для учнів 1-4 класів забезпечити освітній процес у відповідності до вимог чинного законодавства та Постанови Головного державного санітарного лікаря.
  7. Управлінню транспортних мереж та зв’язку організувати максимально можливу вакцинацію водіїв та кондукторів громадського транспорту.
  8. Весь персонал закладів громадського харчування торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення, крім товарів першої необхідності, які обслуговують населення з приймання відвідувачів, повинен бути 100% вакцинований та заповненість приміщень не має перевищувати 50% від загальної кількості місць.
  9. Правоохоронним та контролюючим органам посилити контроль за до триманням протиепідемічних заходів у громадському транспорті, закладах торгівлі, громадського харчування, культури, сфери послуг, спортзалах, фітнес-центрах тощо.