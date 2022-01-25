Засідання міського оперативного штабу щодо боротьби із «Covid-19» відбулося 24 січня. На ньому обговорили ситуацію із зростанням захворюваності та прийняли ряд нових обмежень. Рішення штабу вступають у дію із 26 січня.
– У нас надзвичайно зросла кількість хворих працівників всіх підрозділів міської ради, особливо тих, хто контактує з людьми, – каже Сергій Надал, міський голова. – Тому рекомендую тимчасово обмежити доступ мешканців до приміщення. На період часу поки йде збільшення хворих, працювати у дистанційному режимі з людьми, забезпечити можливість людям подавати будь-які звернення і отримувати документи електронною поштою, поштовим зв’язком, через скриньки або віконечка, які мають бути підготовлені у кожному з підрозділів, які ведуть роботу з громадянами.
Після обговорення ситуації на засіданні прийняли такі рішення:
- Обмежити доступ відвідувачів до структурних підрозділів міської ради. Відповідальним працівникам міськради забезпечити можливість подання документів, заяв, звернень поштовими чи електронними засобами.
- Заборонити роботу закладів громадського харчування та перебування відвідувачів у закладах ресторанного господарства та громадського харчування після 22.00 та до 7.00 із забороною проведення розрахункових операцій після 21-ої години, крім діяльності з надання послуг з адресної доставки замовлень та замовлень «на виніс».
- Заборонити роботу дитячих ігрових кімнат.
- Суб’єктам господарювання поновити на входах інформаційні матеріали із зазначенням максимальної кількості відвідувачів, які можуть одночасного перебувати у приміщенні, згідно Постанови Кабміну №1236
- Із 24 січня тимчасово заборонити масові зібрання, дискотеки, святкові події, крім випадків 100 % вакцинації усіх учасників таких заходів із заповненістю приміщень, яка не перевищує 50% загальної кількості (контроль покласти на організаторів заходів та керівників-адміністраторів). Дозволити роботу кінотеатрів за присутності 50% глядачів.
- Управлінню освіти і науки рекомендувати керівникам закладів освіти організувати навчання для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання, виходячи з об’єктивної ситуації по захворюваності у кожному закладі зокрема. Для учнів 1-4 класів забезпечити освітній процес у відповідності до вимог чинного законодавства та Постанови Головного державного санітарного лікаря.
- Управлінню транспортних мереж та зв’язку організувати максимально можливу вакцинацію водіїв та кондукторів громадського транспорту.
- Весь персонал закладів громадського харчування торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення, крім товарів першої необхідності, які обслуговують населення з приймання відвідувачів, повинен бути 100% вакцинований та заповненість приміщень не має перевищувати 50% від загальної кількості місць.
- Правоохоронним та контролюючим органам посилити контроль за до триманням протиепідемічних заходів у громадському транспорті, закладах торгівлі, громадського харчування, культури, сфери послуг, спортзалах, фітнес-центрах тощо.
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