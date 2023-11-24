На лінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, котрий відмовся називати свої анкетні дані, й повідомив про те, що замінував у Тернополі Головне управління Національної поліції. Невідомий стверджував, що залишив бомбу біля адмінбудинку.

У ході оперативних заходів співробітники відділення поліції №3 у селищі Гусятин встановили особу, котра здійснила неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. До злочину виявився причетним раніше судимий житель села Перемилів Чортківського району, 1968 року народження. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварившись з колишньою дружиною, вирішив «тероризувати» поліцейських.

Протизаконний вчинок обернувся кримінальним провадженням, розпочатим щодо зловмисника за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху споруди, що забезпечує діяльність органів державної влади. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

До слова, 2016 року житель Чортківщини вже притягувався до відповідальності за неправдиве повідомлення про замінюванні і був звільнений від покарання з іспитовим строком. Схоже, тепер залишитись на волі – шансів мало.