На автомобілі власниця не виявила жодних ознак злому чи пошкоджень, тому не одразу зрозуміла, що гроші зникли.

Повідомлення про крадіжку з автомобіля надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від жительки Чортківського району. Зі слів жінки, вона у справах приїхала до обласного центру. Автомобіль припаркувала поблизу супермаркету на вулиці Романа Купчинського. Заявниця мала необережність залишити гаманець на передньому сидінні автівки. Коли ж повернулася, виявила, що гроші, а це понад 42 тисячі гривень, викрали.

За попередніми даними, зловмисники проникли до автівки шляхом сканування сигналізації.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Співробітники кримінальної поліції проводять оперативно-розшукові заходи для розшуку зловмисників, опрацьовують відео з камер спостереження.

Щоб не стати жертвою крадіїв, поліцейські радять подбати про безпеку свого майна. Зловмисники через вікна оглядають салони транспортних засобів щодо наявності цінних речей. Ніколи не залишайте на видних місцях барсетки, гаманці, сумки, телефони. Забирайте їх завжди з собою, навіть, коли виходите на декілька хвилин.