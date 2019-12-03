6, 7, 8 грудня 2019 року у Тернополі відбудеться XIX міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JazzBez.

На тернополян та гостей міста чекають виступи кращих джазових виконавців з Америки, Німеччини, Польщі та Кот д’іВуару.

Зокрема, у третій день гратиме KRZESIMIR DĘBSKI & Karasiewicz Power Set (PL). Гурт складається з дуже досвідчених студійних та сценічних музикантів, які не бояться пошуку та музичних викликів.

Виконавчий стиль коливається навколо електричного джазу, завуальованого елементами фанку та блюзу, а також широко зрозумілими елементами танцю.

Кожен концерт – це доза дуже позитивної енергії, але є і елементи рефлексії та романтизму … Вони говорять про свої концерти, як про подорож у непередбачувану реальність. Квитки у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).