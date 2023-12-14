Зміни до бюджету Тернопільської громади на 2023 рік погодили під час засідання виконавчого комітету 13 грудня.

Відповідно до прийнятого рішення, збільшили дохідну та видаткову частини бюджету та перерозподілили бюджетні асигнування між головними розпорядниками коштів.

– Дохідна та видаткова частина бюджету збільшується за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування енергоносіїв для ВПО в сумі 285,8 тисячі гривень, які спрямовуються управлінню освіти 275,8 тисяч гривень та на галузь охорони здоров’я – 9,9 тисячі гривень, – поінформувала Віталіна Атенчук, начальниця фінансового управління. – Також проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів. Зменшуються видатки на суму 11 мільйонів 230,1 тисяча гривень. Ці кошти спрямовуються: міськраді на програму обороноздатності військових формувань – 2 мільйони; на реконструкцію шляхопроводу – 5 мільйонів; дитячій лікарні на погашення кредиторської заборгованості по соціально захищених статтях – 2 мільйони 648 тисяч; лікарні №2 на виготовлення проектно-кошторисної документації із термомодернізації будівлі – 1 мільйон гривень; КП «ТЕТ» – 501 тисяча на завершення робіт.

Прийнятим рішенням також перерозподілили бюджетні асигнування в межах розпорядників коштів. По управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології зменшуються видатки по капремонту шляхово-мостового господарства і направляється 3 мільйони 388,8 тисячі гривень на ремонт Об’їзної. По управлінню освіти і науки зменшуються поточні видатки в сумі 17 мільйонів 630,5 тисячі гривень і спрямовуються на зарплату працівникам освіти. По управлінню соціальної політики зменшуються видатки по соціальному захисту і спрямовується 510 тисяч гривень на придбання житла військовослужбовцям.