Дохідна та видаткова частини бюджету Тернопільської громади збільшилися на шість мільйонів гривень. Відбулося це за рахунок субвенцій з державного бюджету та ОТГ, а також грантових коштів.

Окрім того, видаткова частина збільшилася на 234 мільйони гривень за рахунок вільних залишків коштів станом на перше січня 2024 року. Відповідні зміни до бюджету погодили на засіданні виконкому 28 лютого.

– Вказані кошти спрямовуються: міськраді на програму «Обороноздатність» – 30 мільйонів гривень; управлінню соцполітики – 19 мільйонів 100 тисяч: на програму «Турбота» 17 мільйонів 100 тисяч та «Обороноздатність» 2 мільйони, – розповіла під час засідання Віталіна Атенчук, начальниця фінансового управління. – Фінансовому управлінню направляємо 43 мільйони 855,5 тисячі: на «Обороноздатність» 15 мільйонів та на обслуговування боргу 28 мільйонів 855,5 тисячі. Управлінню транспортних мереж та зв’язку – на програму «Обороноздатність» 800 тисяч. Управлінню ЖКГ, екології та благоустрою – на оплату енергоносіїв 3 мільйони 400 тисяч гривень. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна – 16 мільйонів 150 тисяч на капремонт укриттів. Управлінню сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей – на зарплату працівникам соціальних служб 284 тисячі. Управлінню розвитку спорту та фізкультури – на зарплату спортивним школам 2 мільйони 378,1 тисячі. Управлінню культури і мистецтв – на зарплату працівникам мистецьких шкіл, бібліотек та палаців культури 3 мільйони 700,5 тисячі. Управлінню освіти і науки – 107 мільйонів 389,5 тисячі гривень. Із них: на виплату зарплати 92 мільйони 291,5 тисячі; на оплату енергоносіїв – 2 мільйони 533 тисячі; на влаштування укриттів шкіл на умовах співфінансування – 12 мільйонів 565 тисяч: 24 школі – 6 мільйонів 660 тисяч, 7 школі – 4 мілйьони 800 тисяч, 11 школі – 720 тисяч, Галицькому коледжу – 385 тисяч гривень.

Також провели перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів. Зменшили видатки по відділу медичного забезпечення на 10 мільйонів, по управлінню культури на 40 тисяч і по міській раді на 40 тисяч. Відповідно, їх спрямовували: управлінню транспортних мереж – 40 тисяч, управлінню соціальної політики 10 мільйонів на «Обороноздатність» та на цільовий фонд – 40 тисяч гривень. По управлінню ЖКГ зменшили видатки загального фонду по забезпеченню діяльності з виробництва та постачання теплової енергії в сумі 17 мільйонів та спрямували у спеціальний фонд для КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на статутну діяльність. По управлінню освіти і науки зменшили кошти освітньої субвенції по ПТУ в сумі 3 мільйони 167,1 тисячі та спрямовували на зарплату спецшколі. По міськраді зменшили поточні видатки по програмі захисту населення від надзвичайних ситуацій на суму 26 тисяч і спрямовували на капітальні видатки.

Загалом, за словами Віталіни Атенчук, даним рішенням на зарплату спрямовується 98 мільйонів 654,1 тисячі гривень, на програму «Обороноздатність» – 53 мільйони 348,6 тисячі гривень. Загалом на програму «Обороноздатність 2024» Тернопільською міською радою передбачено 233 мільйони 756 тисяч 200 гривень.

Прийняте рішення винесуть на розгляд сесії першого березня.