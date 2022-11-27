У Тернополі почали встановлювати зупинки-укриття, у яких люди можуть сховатися в разі загрози ворожого обстрілу.

Наразі розмістили дві такі конструкції – на вулицях Бродівській та Руській. Згодом планують встановити ще вісім.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Перші дві зупинки-укриття встановлені у Тернополі на вулиці Бродівській та Руській. Ще вісім скоро будуть встановлені на зупинках громадського транспорту, де поруч немає укриття. Дякуємо тернопільським виробникам за допомогу в реалізації цього проекту”.



