Традиційно, 20 лютого в Україні та у Тернополі, зокрема, згадують тих, хто Героїчно загинув під час зимових протистоянь на Майдані в 2014 році.

За загиблими учасниками Революції Гідності у Тернополі провели мітинг- реквієм та покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні. Долучилися до заходів з нагоди пам’ятного дня і очільник Тернополя Сергій Надал та голова обласної ради Віктор Овчарук.

«Подвиг героїв Небесної Сотні – біль і сльози в очах батьків, матерів, дітей та сестер, бо жодна людина не замінить матері сина чи батька дитині, – наголошує Сергій Надал. – На жаль, сьогодні ми усвідомлюємо те, що не всі цінності Майдану реалізовані, але ми не повинні зупинятися! Наше завдання – будувати нову Україну! Ми пам’ятаємо героїв Небесної Сотні, заповіти майдану і нашим завданням є – збудувати єдину сильну могутню українську державу, де кожен українець буде почувати себе вільно, і саме така країна буде найкращим пам’ятником тим, хто поклав за неї своє життя!».

«20 лютого в Україні є днем скорботи, пам’яті, днем задуми над тим, заради чого боролися і що відстоювали ті хлопці та дівчата на Майдані Незалежності у Києві, чого прагли і за що поклали своє життя у боротьбі з ворогом наші військові. Вони – наше сумління. Ми повинні добре усвідомити той гіркий урок боротьби. Перед світлою пам’яттю Героїв Небесної Сотні маємо робити усе, щоб не допустити більше ніколи подібного, продумувати кожен крок, зважити свій вибір, щоб зберегти Україну, зробити її міцною, демократичною та процвітаючою. От тоді ми і поборемо ворога», – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Тоді, 6 роки тому, у лави Небесної Сотні відійшли семеро наших земляків. Наймолодшим із героїв Тернопільщини став Назар Войтович. Того фатального четверга загинули Устим Голоднюк, Василь Мойсей, журналіст Ігор Костенко, Олександр Капінос і Тарас Слободян.