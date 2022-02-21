У Тернополі вшанували загиблих під час Революції Гідності. Біля монумента Героям Небесної Сотні збираються жителі краю, кладуть квіти та моляться.

Серед Героїв Небесної Сотні — шестеро наших земляків: Назар Войтович, Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян. Наймолодшому з них було 17, найстаршому — 31.

“Ми не маємо морального права забути їх. Адже вони поклали життя за незалежну і вільну Україну. Тому сьогодні низько схиляємо голови перед їхнім подвигом! Вічна шана нашим Героям. Зараз дуже непростий час, але ми маємо бути сильними і вистояти перед нашим ворогом. Важливо всім об’єднуватися та показати свою позицію всьому світові”, – зазначив тернополянин Іван Колесник.

Урочистості також відбулися у містечках і селах області. Люди вшанували загиблих хвилиною мовчання, молитвою та покладанням квітів.