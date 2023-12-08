У Тернополі вручали повістки на ринку і в торговому центрі

Військкоми пройшлися місцями скупчення людей, зокрема відвідали великі торговельні центри та ринки. Представників ТЦК супроводжували поліцейські.

Представники ТЦК та СП після спортзалів почали вручати повістки чоловікам у більш людних місцях. У Тернополі кандидатів до Сил оборони підловлювали під час покупок — на місцевому ринку. Про це повідомляє видання Фокус з посиланням на телеграм-канал “Львівич“.

“Флешмоб ТЦК продовжується. Цього разу представники військкоматів завітали на ринок у Тернополі”, — ідеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як люди у військовій формі, а також правоохоронці спілкуються з покупцями-чоловіками. Останнім, вочевидь, не надто сподобалася можливість бути мобілізованими на захист України. Вони почали вступати в “дебати” з військовими.

Телеграм-канал “Реальний Тернопіль” повідомляє, що працівники ТЦК та СП разом із правоохоронцями також завітали до ТРЦ “Подоляни”.