У Тернополі врятували жінку, котра чотири дні пролежала на підлозі

Патрульні та рятувальники допомогли 84-річній жінці, яка 4 дні пролежала на підлозі в безпорадному стані.

Учора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки, про те, що її літня сусідка вже чотири дні не відчиняє двері та не виходить на зв’язок.

Патрульні Юрій Тернопільський та Ігор Созанський оперативно прибули за потрібною адресою. Охоронці порядку підійшли до квартири та спробували поговорити з громадянкою через зачинені двері. Остання, почувши поліцейських, ледь чутно, почала кликати на допомогу.

Інспектори зрозуміли, що самостійно вибити вхідні двері не вдасться, адже жінка була зовсім поряд від дверей, тому викликали на підмогу рятувальників, й повідомили про подію медиків.

За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники, які помогли патрульним демонтувати двері та зайти всередину.

Інспектори виявили громадянку на підлозі, вона була знесилена та ледь могла говорити. Охоронці порядку допомогли їй підвестися, напоїли водою та передали медичним працівникам, які ушпиталили жінку до лікарні.

Спільними зусиллями небайдужих громадян та працівників спеціальних служб вдалося врятувати ще одне життя.