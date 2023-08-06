У Тернополі врятували іноземця, котрий намагався перепливти став

Інцидент стався у суботу, 5 серпня, по обіді.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що чоловік, перепливаючи тернопільський став із пляжу «Циганка» до «Дальнього пляжу», зник під водою.

На місце події було терміново направлено два відділення чергового караулу. За допомогою катера «Марс-700» обстежено водне плесо. Чоловіка знайшли на відстані близько 40 м від «Дальнього пляжу». Він був знесилений і самостійно дістатися суші не міг.

Рятувальники доставили плавця на берег. Від медичної допомоги він відмовився.

У ДСНС зазначають, що врятований чоловік є іноземцем.

Фото ілюстративне.