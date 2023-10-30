У Тернополі чоловік випадково зачинився на балконі: його знімали рятувальники

У вихідні підрозділи оперативно-рятувальної служби Тернополя двічі надавали допомогу іншим службам.

Так, 28 жовтня на бульварі Вишнівецького рятувальники за допомогою автодрабини зняли частину металевого парапету на даху 7-поверхового багатоквартирного житлового будинку. Конструкція була пошкоджена сильними поривами вітру і могла впасти на пішохідну зону.

29 жовтня на вулиці Іванни Блажкевич надзвичайники зняли з балкона квартири на першому поверсі громадянина 1986 року народження. Чоловік випадково зачинився на балконі та не міг самостійно потрапити в квартиру. Аби допомогти йому, рятувальники використали телескопічну драбину.