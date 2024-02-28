У Тернополі водійка виїхала на тротуар і збила жінку з двома дітьми

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у середу, 28 лютого, близько 13 години у Тернополі на вулиці Карпенка.

За попередніми даними, жителька Тернополя, керуючи автомобілем «Renault Megane», здійснювала поворот праворуч. У результаті маневру водійка виїхала за межі проїзної частини на тротуар та наїхала на трьох пішоходів – жінку з двома дітьми, віком 10 років.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє неповнолітніх дітей.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.