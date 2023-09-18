На вулиці 15-го Квітня водій автомобіля Hyundai, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на зустрічну смугу для руху. На щастя, не було зустрічного транспорту, тож трагічних наслідків вдалося уникнути.

Небезпечний інцидент стався 15 вересня. Зухвале порушення зафіксував один з водіїв, котрий повідомив про це патрульну поліцію.

Патрульні оперативно розшукали правопорушника, провели профілактичну бесіду та притягнули водія до відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Виїзд на смугу зустрічного руху на дорозі, що має дві смуги руху в кожному напрямку) КУпАП.

Патрульні нагадують, що відповідно до п. 11.4 ПДР України, на дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначену для зустрічного руху частину дороги.