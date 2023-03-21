У Тернополі водій “Тойоти” збив пішохода, котрий перебігав дорогу, де йому заманулося

У автопригодах, які трапилися впродовж 17-18 березня на дорогах Тернополя та області, за меддопомогою до лікарів звернулося четверо людей. У всіх травми різного ступеня тяжкості.

17 березня під колеса автомобіля “Тойота”, потрапив мешканець Тернополя. Автопригода трапилася близько 20 години на Вулиці Підволочиське шосе. 44-річний потерпілий перебігав дорогу поза межами проїжджої частини. Його госпіталізували У кермувальника взяли забір крові на вміст алкоголю, а автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Того ж дня на нерегульованому перехресті на вулиці Бродівська-Гріга не розминулися “Хюндай та «ВАЗ 21099». Від зіткнення автомобіль “ВАЗ”

відкинуло на припаркований автомобіль “Фольксваген. Кермувальнику ВАЗу медики надали медичну допомогу.

18 березня аварія трапилася на трасі Броди-Тернопіль, в селі Манюки. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Gelly виконуючи поворот ліворуч виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Фольксваген, який намагався здійснити обгін даного авто.

Бригада швидкої доправила до лікарні водія та пасажира китайської іномарки.

По всіх автопригодах триває перевірка.