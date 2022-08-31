Дві дорожньо-транспортні пригоди у яких травмувалися дві жінки сталися минулої доби на Тернопіллі.

Жителька села Вишнівець, що на Кременеччині, керуючи скутером, не врахувала дорожньої ситуації і допустила зіткнення з великогабаритною вантажівкою. Внаслідок ДТП 59-річна водійка отримала чисельні травми і була госпіталізована. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР.

Дорожньо-транспортна пригода у якій потерпіла тернополянка сталася по вулиці Тролейбусній в обласному центрі. За попередніми даними, водій автомобіля «Nissan», рухаючись заднім ходом, допустив зіткнення з припаркованим мікроавтобусом, відтак виїхав на тротуар та скоїв наїзд на 31-річну жінку. Потерпіла госпіталізована. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 286 ККУ.