У Тернополі водій автомобіля збив двох дітей

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада швидкої меддопомоги госпіталізувала двох неповнолітніх жителів Борщова.

Травми діти отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 5 січня близько 17:30 у Тернополі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, діти перебігалили дорогу за межами пішохідного переходу на вулиці Громницького і потрапили під колеса автомобіля “Ford Mondeo”.

Лікарі констатували незначні тілесні ушкодження. Водій попередньо тверезий.