Військовослужбовців обласного центру комплектування та соціальної підтримки відзначили з нагоди Дня Збройних сил України.

Урочистості розпочалися з хвилини мовчання за загиблими воїнами у російсько-українській війні.

Алевтина Затолокіна — військовослужбовиця у другому поколінні. У Збройних Силах України жінка служить з 2011 року.

“Син також вирішив поповнити лави української армії. До Тернопільського обласного військкомату я служила у Донецькому обласному військкоматі. Згодом перевелася у Тернопіль. Це свято для мене особливе, адже воно присвячене справі мого життя”.

Після виконання гімну України військових нагородили медалями, годинниками та грамотами.

“Саме в час масштабної війни ми віддаємо найбільшу шану нашим Збройним Силам. Саме ці мужні хлопці й дівчата кожен день виборюють для нас свободу. Впевнений, що незабаром вони виборють і перемогу та мир для всієї України. Дякуємо за цей подвиг“, – зазначив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Понад пів сотні військових нагородили грамотами й цінними подарунками.