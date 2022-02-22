Благодійну онлайн-крамницю відкрили у Тернополі, щоб допомогти безпритульним тваринам. Виручені кошти підуть на їжу, вакцини та лікування чотирилапих.

Онлайн-крамницю відкрили для благодійного фонду «Вірні друзі». Купуючи товари, жителі краю допомагатимуть безпритульним тваринам.

«Поки що у розділі обмежена кількість товарів, але всі неймовірно милі і тематичні, а згодом асортимент буде розширюватись. Купуючи товари із жовтою позначкою, ви допомагаєте більше пів сотні безпритульним тваринам під опікою, купуючи товари із блакитною позначкою – ви допомагаєте зі збором коштів на приміщення для Благодійного Фонду “Вірні Друзі”, забезпечуючи їжею, вакцинами або лікуванням для продовження пошуку домівки. Велике спасибі усім, хто підтримує звірят у складний період відсутньої можливості проведення благодійних акцій і окреме велике спасибі патронам благодійного Фонду, які долучаються до збору коштів на приміщення для центру допомоги тваринам. Стати патроном на посильну суму можна за лінком: https://www.patreon.com/faithful_friends», – зазначила зоозахисниця Людмила Чеховська.

Додамо, зробити замовлення з благодійної крамниці можна через сторінку Faithful Friends – Вірні Друзі.