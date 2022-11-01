Цьогоріч 1 листопада в Україні відзначають 104-ту річницю Листопадового Чину та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

Традиційно у цей день на Микулинецькому кладовищі вшановують полеглих українських патріотів пам’ятним молебнем та покладанням квітів до могил Січових Стрільців.

«ЗУНР постала тоді, коли весь світ із великим застереженням сприймав ідею української незалежності. Українцям не давали жодного шансу у протистоянні з Польщею, Угорщиною та Румунією. Але українці не хотіли грати за сценарієм написаним зовнішніми силами. Вони відстоювали право українського народу бути собою і керувати своєю державою. Українці показали всьому світові, що свою землю не віддадуть без бою. І ЗУНР відбулася всупереч геополітиці, -відзначає міський голова Сергій Надал. – Більше сотні років потому, коли московські орди розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, західні розвідки теж давали українцям не більше місяця. Але Україна вистояла всупереч всім прогнозам. Сьогодні так звана «друга армія» світу біжить з української землі. Бо українці – це нація переможців. Так було у ХХ столітті, так є у ХХІ. Згадаймо наших славних пращурів. Згадаймо наші державницькі традиції. Дякуємо всім захисникам та захисницям України, хто сьогодні на фронті відстоює право українців жити у незалежній та вільній країні. Пам’ятаємо сучасних Героїв нашої історії».

Міський голова також додав, що Січові Стрільці стали добрим прикладом, як треба боротися за свою націю, свою державу, свій народ. І український народ бореться. Український народ перемагає.