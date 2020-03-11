У Тернополі в шестирічної дитини запідозрили коронавірус. Втім, після проведених обстежень, у малечі виявили грип.

Про це повідомили у Відділі охорони здоров’я Тернопільської міської ради.

“10 березня 2020 року медичні працівники КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка #1» запідозрили у дитини 6 років СOVID-19. Дитина місяць перебувала в Італії. При дослідженні аналізів діагноз коронавірус знято, висіяно грип А. Ще раз хочемо відзначити роботу медичних працівників, які блискавично і професійно спрацювали по даному випадку”, – повідомляють у відділі.