В обласному лабораторному центрі проводять ПЛР-дослідження коронавірусу жителям сусідніх областей. Зокрема, наші вірусологи допомагають з діагностикою COVID-19 Львівщині і Волині.

Обласний лабораторний центр розширює потужності, оскільки має набути статус міжрегіонального, – каже головна державна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. Відтак учора із сусідніх областей доставили понад тисячу зразків біоматеріалу.

“Обласний лабораторний центр почав надавати допомогу по тестуваннях сусіднім областям. Зокрема, протестували 500 осіб з Львівської області, завтра ще очікуємо матеріал від 500 осіб. Також має поступити з Волинської області матеріал на 500 осіб. Тобто будемо мати тисячу зразків біоматеріалу зі сусідніх областей. Оскільки ми позиціонуємо себе міжрегіональним лабораторним центром, то починаємо допомагати іншим областям”.

Епідемічна ситуація у сусідніх областях набагато складніша, ніж на Тернопільщині. До прикладу, на Львівщині минулої доби підтвердили більше ста випадків зараження коронавірусом. Відтак тамтешні вірусологи не встигають опрацьовувати значну кількість біоматеріалу.

Софія Романська