Тернопільський суд посадив солдата на шість років за «дідівщину».

Тернопільський міськрайонний суд присудив шість років в’язниці солдату, який під час проходження служби кілька разів побив іншого строковика. Під час останнього побиття у постраждалого стався розрив селезінки та внутрішня кровотеча, після чого його терміново прооперували та видалили пошкоджений орган, повідомляє Zaxid.net.

Побиття курсанта сталося у грудні 2018 року у військовій частині №3002 Нацгвардії, що дислокується на вул. Будного у Тернополі. У вироку суду вказано, що старший солдат Олег Збирко побив молодшого за «неправильне проходження служби» і за те, що той «нерівно стояв біля тумбочки».

Відомо, що потерпілий прибув у військову частину у жовтні 2018 року. Як і Олег Збирко, він походить із Львівщини. У вироку вказано, що до прибуття потерпілого нападник вже понад рік служив у цій військовій частині, у старшого солдата одразу склалися неприязні відносини з молодшим.

Правоохоронці зафіксували кілька випадків побиття і знущання Олегом Збирком із молодшого солдата. Так, 21 грудня 2018 року той побив співслужбовця через те, що той не вийшов на перекличку у вечірній час зі всіма. «21 грудня 2018 року близько 21:46 старший солдат вчинив порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями і наніс три удари кулаком іншому строковику. Після чого, покликав його в приміщення сушарні і там знову три рази вдарив молодшого солдата в грудну клітку», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 29 листопада 2021 року.

Знущання з хлопця не припинилися і наступного дня, 22 грудня. Старший солдат знову зробив йому зауваження, що той «нерівно стоїть на чергуванні біля тумбочки». І з цими словами кілька разів знову вдарив постраждалого в спину та по нирках. Через дві години молодший солдат вирішив піти у сушарню і перевірити чи все там гаразд, але його знову перестрів нападник і зі словами «Чому ти смієшся?», почав бити його ще сильніше. «Старший солдат намагався нанести удар ногою в тіло постраждалому, але той відскочив і він наніс удар в руку. Потім завдав ще три-чотири удари кулаками обох рук в область тулуба, кінцевий удар був нанесений в селезінку, від чого хлопець відчув біль», – йдеться у вироку суду.

На суді потерпілий розповів, що він нікому із керівництва не розповідав про знущання та побої. Після останнього випадку намагався терпіти біль у животі, але через кілька годин після побиття йому стало дуже недобре, почала крутитися голова і нудити. Він пішов у медпункт при військовій частині і там розповів, що вдарився в живіт об поруччя на сходовій клітці. Із медпункту солдата на швидкій доправили до реанімації міської лікарні. Хірург оглянув солдата і констатував, що у солдата розірвалася селезінка і почалася внутрішня кровотеча, тому необхідно терміново провести операцію і видалити пошкоджений орган. Після розпитувань лікаря солдат все-таки зізнався, що його побив спіслуживець.

Під час судового засідання сам нападник вини не визнав, лише підтвердив, що дійсно мав неприязні відносини із постраждалим, вони кілька разів сперечалися, але до побиття, за словами Олега Збирка, не доходило.

Однак суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний, врахувавши покази всіх свідків та висновок з лікарні, визнав Збирка винним у побитті, яке спричинило тяжкі наслідки для здоров’я потерпілого. Суд присудив обвинуваченому шість років позбавлення волі та зобов’язав його виплатити 120 тис. грн моральної та понад 5 тис. грн матеріальної шкоди молодшому солдату.

Додамо, що покарання ще не набрало законної сили, оскільки засуджений має право впродовж 30 днів подати апеляцію на вирок.