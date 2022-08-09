Сервіс “ЛУН Місто AIR” встановить прилади для вимірювання якості повітря в Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях, повідомили у прес-службі порталу новобудов ЛУН.

“Під час війни ми повинні фіксувати всі злочини росії, зокрема екологічні. Наша система допоможе в цьому. Крім того, якість повітря важлива завжди, адже забруднене повітря загострює та провокує серцево-судинні, легеневі, респіраторні захворювання, погано впливає навіть на психічне здоров’я”, – наводяться у релізі слова куратора “ЛУН Місто AIR” Ганни Денисенко.

Як повідомляється, команда “ЛУН Місто AIR” вже має мережі станцій якості повітря у Києві, Львові та Одесі. Станції розроблено завдяки співпраці із вченими Київського національного університету імені Шевченка. Прилади вимірюють концентрацію наддрібних частинок – PM 1, PM 2.5, PM 10, а також температуру, вологість та тиск. Завдяки цьому городяни поінформовані про забрудненість повітря через автомобільні викиди та значні пожежі.

В Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях станції будуть безкоштовно встановлені у містян, котрі захочуть допомогти моніторингу якості повітря та яким цікаві технічні новинки. Щоб подати заявку на встановлення станції за вікном, потрібно заповнити форму https://forms.gle/Qv41twPFkHp3EGFXA. Якщо локація підходить, буде надано станцію. Стежити за показниками станцій можна буде в реальному часі на інтерактивній карті та в Telegram- та Viber-ботах. Запуск мереж заплановано на осінь 2022 року.