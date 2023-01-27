У Тернополі спіймали водіїв-наркоманів, котрі возили в автомобілях гранату і протипіхотну міну. ФОТО

Патрульні виявили двох водіїв, які керували автівками, ймовірно, в стані наркотичного сп’яніння та перевозили предмети, схожі на боєприпаси.

Перший випадок стався близько 3-ї години на вулиці Лесі Українки. За порушення вимог комендантської години інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Спілкуючись з водієм, патрульні виявили в останнього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Окрім того, інспектори оглянули автівку та виявили в салоні транспортного засобу предмети схожі на боєприпаси.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.

Іншого водія автомобіля Chevrolet, інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Патрульні виявили й у цього водія явні ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився. Охоронці порядку перевірили салон транспортного засобу та виявили всередині предмет схожий на гранату.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.